Sfide ambizioni e scintille | il passaggio di Vannacci nel Veronese

Il 11 aprile, l'europarlamentare Roberto Vannacci ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, nel Veronese. L'evento ha attirato circa mille sostenitori, che hanno partecipato alla manifestazione. Durante la giornata, si sono registrate anche alcune contestazioni organizzate dal gruppo Tumulto Pride, che ha manifestato in modo pubblico contro l'evento. La presentazione ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.