Sfide ambizioni e scintille | il passaggio di Vannacci nel Veronese
Il 11 aprile, l'europarlamentare Roberto Vannacci ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, nel Veronese. L'evento ha attirato circa mille sostenitori, che hanno partecipato alla manifestazione. Durante la giornata, si sono registrate anche alcune contestazioni organizzate dal gruppo Tumulto Pride, che ha manifestato in modo pubblico contro l'evento. La presentazione ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.
Ieri, 11 aprile, l'europarlamentare Roberto Vannacci ha promosso il suo neonato partito Futuro Nazionale nel Veronese, ricevendo un positivo benvenuto da circa un migliaio di sostenitori e una piccola annunciata contestazione lgbt da parte di Tumulto Pride. L’appuntamento, fissato alle 12 alla.🔗 Leggi su Veronasera.it
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