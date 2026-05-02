Nella serata di ieri, il cielo di Torino si è riempito di luci quando alcuni satelliti Starlink sono passati sopra la città, creando una scia luminosa visibile anche da Carignano e Leini. La traiettoria ha attirato l’attenzione di numerosi osservatori e appassionati di astronomia. Alcuni hanno notato che lo stadio superiore del razzo Falcon 9 si distingue dai satelliti in modo evidente, grazie alla sua forma e alla velocità con cui si muove nel cielo.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato quella scia luminosa sopra Carignano e Leini?. Come si distingue il secondo stadio del Falcon 9 dai satelliti?. Chi gestisce questa infrastruttura spaziale che attraversa il cielo torinese?. Come influirà questa rete internet sulla connettività delle zone isolate?.? In Breve Fenomeno osservato nella serata di venerdì 1° maggio a Torino, Carignano e Leini.. Passaggio identificato come secondo stadio del razzo Falcon 9 e satelliti Starlink.. Progetto SpaceX avviato oltre 10 anni fa per connettere zone geografiche isolate.. Obiettivo tecnologico ridurre il divario digitale globale tramite infrastrutture spaziali..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cielo di Torino illuminato: è il passaggio dei satelliti Starlink

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