Top Tre i migliori dischi in uscita | 8 Tracks i classiconi dei Pink Floyd

Da quicomo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati annunciati i nuovi album in uscita questa settimana. Tra i titoli più attesi ci sono otto tracce che includono i classici dei Pink Floyd, rivisitati e ristampati. La lista comprende anche nuove uscite di artisti emergenti e produzioni di artisti affermati. L’attenzione si concentra su lavori che spaziano tra diversi generi, dal rock alla musica sperimentale. Le pubblicazioni sono previste per i prossimi giorni, con alcuni dischi già disponibili in digitale e in negozio.

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