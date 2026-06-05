Top Tre i migliori dischi in uscita | 8 Tracks i classiconi dei Pink Floyd

Sono stati annunciati i nuovi album in uscita questa settimana. Tra i titoli più attesi ci sono otto tracce che includono i classici dei Pink Floyd, rivisitati e ristampati. La lista comprende anche nuove uscite di artisti emergenti e produzioni di artisti affermati. L’attenzione si concentra su lavori che spaziano tra diversi generi, dal rock alla musica sperimentale. Le pubblicazioni sono previste per i prossimi giorni, con alcuni dischi già disponibili in digitale e in negozio.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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