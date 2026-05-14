Top Tre i migliori dischi in uscita | In the Stars il ritorno dei Rolling Stones

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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