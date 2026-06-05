Top Tre i migliori dischi in uscita | 8 Tracks i classiconi dei Pink Floyd tutti insieme

Sono stati annunciati i nuovi album in uscita, tra cui 8 Tracks, una raccolta che include tutti i classici dei Pink Floyd. La selezione si inserisce in una serie di uscite musicali che comprendono anche altri artisti e generi. La notizia è stata diffusa attraverso una rubrica dedicata alle novità nel settore musicale, parallela a quelle sui libri e sugli eventi live. Nessuna data di uscita specifica è stata comunicata.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella degli eventi Live abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso dei dischi. Top Tre nasce quindi dalla convinzione che un album sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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