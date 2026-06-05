Tomorrowland 2026 un concorso fa vincere biglietti e ospitalità

Un concorso legato a Tomorrowland 2026 offre biglietti e ospitalità ai vincitori. JBL, azienda nota per supportare artisti e appassionati di musica, ha promosso questa iniziativa per coinvolgere la community dei fan. La promozione mira a premiare i partecipanti con esperienze legate al festival, rafforzando il legame tra il marchio e gli amanti della musica dal vivo. L’iniziativa si inserisce nel continuo impegno di JBL nel sostenere eventi e momenti di musica dal vivo.

Da sempre al fianco di artisti, creator e appassionati di musica, JBL continua a celebrare il potere delle esperienze live con un’iniziativa dedicata a una delle community musicali più grandi e appassionate al mondo. Grazie alla partnership con Tomorrowland, il marchie offre infatti la possibilità di vincere un viaggio esclusivo per due persone al celebre festival in programma a Boom, in Belgio, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 luglio. Nato nel 2005, Tomorrowland è oggi uno degli eventi musicali più iconici a livello globale. Ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone provenienti da oltre 200 Paesi, trasformando la cittadina di Boom, in Belgio, in un luogo dove musica, innovazione, spettacolo e connessione tra persone si incontrano in un’esperienza unica. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Tomorrowland 2026 Anyma, Calvin Harris, Martin Garrix, David Guetta, Boris Brejcha, Tiësto

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