Infinito-Estate 2026 | Raf fa tappa in Costiera al via la vendita dei biglietti

Raf torna a esibirsi dal vivo in occasione di “Infinito-Estate 2026”, un evento organizzato da Friends & che celebra i 25 anni del suo brano di successo “Infinito”. La tappa si svolge in una località della Costiera e i biglietti sono già in vendita. Reduce dalla partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, l’artista si prepara a lanciare il suo nuovo album previsto per l’autunno.

L’appuntamento in Campania è in Costiera Amalfitana giovedì 20 agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori Reduce dalla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano "Ora e per sempre" e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con “Infinito-Estate 2026”, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione con Momy Records. L’appuntamento in Campania è in Costiera Amalfitana giovedì 20 agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori. Vero e proprio evergreen che... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Raf fa tappa a capurso con il suo tour 'Infinito - estate 2026Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto... Raf: dopo Sanremo il tour “Infinito-estate 2026”, prima tappa il 16 luglio a Capurso Biglietti già in prevenditaDi seguito il comunicato: Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano... Temi più discussi: Infinito - Estate 2026, il nuovo tour di Raf arriva al Teatro Romano; Raf tour 2026: date concerti e biglietti; RAF – torna alla dimensione live con INFINITO – ESTATE 2026; Raf torna alla dimensione live annunciando le date del tour Infinito Estate 2026. Infinito-Estate 2026: Raf fa tappa in Costiera, al via la vendita dei bigliettiL’appuntamento in Campania è in Costiera Amalfitana giovedì 20 agosto nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori ... salernotoday.it Raf torna live con Infinito – Estate 2026: tour celebrativo per i 25 anni del successoRaf annuncia il tour estivo 2026 per i 25 anni di Infinito. 17 date in tutta Italia, in attesa del nuovo album in uscita in autunno. lavocedivenezia.it #RAF tappa a Maiori ad agosto con Infinito - Estate 2026 x.com Raf torna alla dimensione live annunciando le date del tour "Infinito Estate 2026" - facebook.com facebook