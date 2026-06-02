Fotografia | scatta il concorso per vincere stampe e premi locali

? Punti chiave Come puoi vincere 25 stampe e un ingrandimento professionale?. Chi decide quale fotografia merita il premio mensile?. Dove si svolge la votazione finale per scegliere il vincitore?. Cosa riceverà l'autore più votato dalla comunità su Facebook?.? In Breve Collaborazione con la bottega fotografica Zona Immagine di Senigallia. Premio mensile include 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30. Votazione tramite like su pagina Facebook ufficiale all'inizio del mese successivo. Iniziativa pubblicata martedì 2 giugno 2026 da Sabina Bittoni. Sabina Bittoni presenta lo scatto Pacifici al vento per la rubrica Una Foto al Giorno. L’immagine intitolata Pacifici al vento viene pubblicata questo martedì 2 giugno 2026 da Sabina Bittoni nell’ambito della rubrica quotidiana dedicata alla fotografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Photography After 60: The Essential Gear That Just Gathered Dust (3 Big Regrets)

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