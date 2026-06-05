Tomba di Pamela Genini profanata la madre contro Francesco Dolci | Ti sei approfittato di lei

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre di Pamela Genini ha accusato Francesco Dolci di aver approfittato della figlia, dichiarando che la tomba di Pamela è stata profanata. La donna ha espresso il suo disappunto pubblicamente, riferendo di aver trovato la lapide danneggiata. Le accuse sono state fatte in un contesto di forte dolore e rabbia, senza ulteriori dettagli sui fatti. La famiglia ha inoltre richiesto che venga fatta chiarezza sulla vicenda.

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Per la prima volta Una Smirnova e Francesco Dolci si sono confrontati sul piccolo schermo, dopo mesi di reciproche accuse sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. A ospitare lo scontro è stata l’edizione di Quarto Grado andata in onda giovedì 4 giugno. La madre della 29enne ha accusato il sedicente ex fidanzato di aver approfittato delle fragilità della figlia: “Ti faceva comodo“, gli ha detto, riferendosi a quelle volte in cui la ragazza si rifugiava da lui quando viveva situazioni di difficoltà. “Tu non l’hai aiutata, tu hai contribuito a isolarla ancora di più!”. La madre di Pamela Genini attacca Francesco Dolci "Tu non sei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Pamela Genini, la tomba profanata: indagato Francesco Dolci, vediamo gli indizi contro di lui

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