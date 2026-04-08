La tomba di Pamela Genini è stata profanata, facendo scattare l’attenzione sulla vicenda. La madre della giovane, raggiunta da fonti investigative, ha espresso dubbi sull’ex fidanzato della figlia, accusandolo di comportamenti ossessivi. Secondo quanto riferito, la donna ha anche dichiarato che Pamela parlava di lui come di una persona “pazza”. La vicenda ha suscitato nuove preoccupazioni sulla sicurezza del sito e sulla condotta dell’indagato.

Mentre si indaga per capire chi abbia profanato la salma di Pamela Genini, rubandone la testa, le persone che hanno amato la modella uccisa da Gianluca Soncin rilasciano interviste alle trasmissioni televisive che si occupano di cronaca. L’ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, ha raccontato di presunti giri poco raccomandabili in cui era finita la ragazza e ha rilasciato altre dichiarazioni di varia natura. La mamma di Pamela, però, raggiunta dalle telecamere di Dentro la notizia, ha confessato di non avere particolare stima di Dolci e di non credere alle sue parole. La mamma di Pamela Genini contro Francesco Dolci Francesco Dolci su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, mamma attacca l'ex Francesco Dolci: "Ossessionato, lei diceva che era pazzo"

Tomba di Pamela Genini profanata, fratello attacca Francesco Dolci: "Preso palla al balzo per mostrarsi"Dopo che la tomba di Pamela Genini profanata, il fratello accusa chi sfrutta mediaticamente il caso e attacca Francesco Dolci: “Ha preso la palla al...

Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: “Era finita in un giro di riciclaggio, aveva paura”"Pamela era usata come copertura nel riciclaggio di denaro, se n'è accorta tardi", dice a Fanpage.

Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini, il suo ex: C'è un disegno criminale - 30/03/2026 - Video; Tomba profanata di Pamela Genini, l'ex Francesco: Mia vita a rischio; Pamela Genini, l'appello della madre per ritrovare il corpo della figlia: Sto vivendo un incubo continuo; Pamela Genini decapitata nella tomba, la madre: Uno scempio disumano. La nostra famiglia mai minacciata.

Pamela Genini, tomba profanata e furto della testa: il giallo delle viti rimosse nelle foto dell'ex fidanzatoDalla tomba di Pamela Genini, il cui cadavere è stato trovato senza testa, sarebbero state tolte delle grosse viti tra il 13 e il 23 marzo ... virgilio.it

Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: Era finita in un giro di riciclaggio, aveva pauraTorna a parlare Francesco Dolci, l'ex fidanzato, diventato poi amico, di Pamela Genini, 29enne uccisa a coltellate il 14 ottobre 2025 a Milano da Gianluca Soncin, l'uomo che la ragazza aveva frequenta ... fanpage.it

«Questa mia lettera è uno sfogo per quanto sta succedendo in questa drammatica storia». Le parole del fratello di Pamela Genini, inviate alla trasmissione “Dentro la notizia”, arrivano dopo l’ennesimo colpo per la famiglia: la profanazione della tomba della gi - facebook.com facebook

La tomba profanata di Pamela Genini: da questa mattina gli inquirenti hanno iniziato a controllare le telecamere del cimitero. #DentrolaNotizia x.com