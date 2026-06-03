La tomba di Pamela Genini è stata profanata, e Francesco Dolci, coinvolto nell’indagine, si è commosso durante una trasmissione televisiva, affermando di essere ancora in lotta per lei. Dolci è sotto indagine nel procedimento legale relativo alla vicenda. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire i dettagli dell’episodio, ma al momento non sono stati forniti ulteriori informazioni sui responsabili. La procura sta coordinando le indagini per identificare eventuali colpevoli.

Francesco Dolci è indagato nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero dei video che rivelerebbero numerose visite da parte dell’uomo al cimitero di Strozza. L’uomo è stato intervistato a Morning News e ha detto, piangendo, che “l’unico obiettivo è dare giustizia a Pamela. Le parole di Francesco Dolci in Tv Ai microfoni di Morning News, Francesco Dolci si è mostrato con voce rotta e, in alcuni istanti, è sembrato quasi piangere. “L’unico obiettivo che avevo è dare a Pamela la giustizia che si merita”, ha detto Dolci. Alla domanda sul fatto che sia stato avvistato vicino al cimitero alle 2... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci piange in diretta tv: "Sto ancora combattendo per lei"

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Tomba di Pamela Genini profanata, indagato lex fidanzato Francesco Dolci

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