I Righteous hanno battuto gli Hardys in un match Wicked Garden trasmesso questa settimana su TNA Impact. L’incontro si è svolto in modo spettacolare, con varie mosse e momenti intensi. La vittoria è arrivata dopo un’azione conclusiva che ha messo fine alla sfida tra le due squadre. La puntata ha visto un pubblico coinvolto e un risultato inatteso rispetto alle aspettative precedenti.

I Righteous hanno conquistato l’essenza degli Hardys, sconfiggendo i loro rivali in un incontro Wicked Garden nella puntata di questa settimana di TNA Impact. Il main event dello show di giovedì ha visto le due fazioni rivali scontrarsi secondo regole speciali. L’incontro, durato 21 minuti, ha visto il ring avvolto da filo spinato e fiori, e le due parti combattere utilizzando il filo spinato e varie altre armi. Jeff Hardy Brother Nero è stato messo fuori combattimento verso la fine dell’incontro quando Vincent gli ha infilato un fiore (probabilmente avvelenato) in bocca e lui ha iniziato ad avere le convulsioni. Questo ha portato Matt a trovarsi in una situazione di due contro uno, e alla fine è stato sconfitto dalla Death Walks e dall’ Orange Sunshine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: I Righteous sconfiggono gli Hardys in uno spettacolare “Wicked Garden Match” ad Impact

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