AEW | Collision andrà in scontro diretto con TNA Impact questa settimana

Questa settimana, la AEW trasmetterà lo show Collision in un orario diverso dal solito, passando da sabato sera a giovedì 2 aprile alle 20:00 ET. La programmazione è stata modificata e Collision andrà in onda in contemporanea con TNA Impact, che si trasmette nello stesso slot temporale. La mossa ha portato le due federazioni a scontrarsi direttamente in televisione.

La settimana scorsa la AEW ha annunciato un cambio di programmazione: Collision non andrà in onda nel consueto slot del sabato sera su TNT, ma verrà trasmesso giovedì 2 aprile alle 20:00 ET (le 2:00 di notte in Italia). Il motivo? La copertura del torneo di basket universitario NCAA su TNT, che occupa la fascia oraria abitualmente riservata allo show. Lo stesso motivo che ha portato la AEW a dividere Collision in due parti negli speciali Slam Dunk di sabato e domenica 21 e 22 marzo. Dynamite e Collision in due sere consecutive. Il cambio di palinsesto regalerà ai fan un raro doppio appuntamento ravvicinato con la programmazione AEW. Dynamite andrà regolarmente in onda mercoledì sera in diretta su TBS e Max, mentre Collision seguirà la sera successiva su TNT e Max. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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