‘Benvenuti nel documentario dei BTS ‘ recita uno dei membri della band Kpop più famosa al mondo, nel trailer ufficiale. Netflix ha infatti svelato poche ore fa il trailer e il poster ufficiali di BTS: IL RITORNO. Sarà uno spettacolare film documentario sull’attesissimo ritorno delle superstar del pop, disponibile solo su Netflix dal 27 marzo 2026. Scopriamo tutti i dettagli del progetto esecutivo e le prime immagini del trailer. Bao Nguyen alla regia. Diretto dall’acclamato regista Bao Nguyen (The Stringer, We are the World: la notte che ha cambiato il pop) e prodotto dalle rinomate This Machine (Martha, Karol G) e HYBE, il film offre... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘BTS: Il ritorno’, uno spettacolare documentario sulle icone Kpop

Articoli correlati

I BTS si preparano per il tanto atteso ritorno con un concerto in streaming su Netflix e il documentario “BTS: The Return”Dopo aver annunciato il loro quinto album, Arirang, in uscita il 20 marzo, e il conseguente tour mondiale, i BTS saranno al centro di altre due...

BTS: Ritorno globale su Netflix tra concerto-evento “ARIRANG” e documentario esclusivo sul dietro le quinte.Il ritorno dei BTS si concretizza in un progetto narrativo globale che intreccia performance dal vivo e racconto dietro le quinte, culminando con...

68 Hours Before BTS Return…Kim Taehyung & Jungkook Secret REVEALED — ARMY SHOCKED!

Tutto quello che riguarda 'BTS Il ritorno' uno spettacolare...

Temi più discussi: La nuova era dei BTS comincia con Arirang, tra ritorno e identità: l'album, il live e il tour; L’ultima missione: Project Hail Mary, la recensione del film con Ryan Gosling; BTS: Il Ritorno – Il trailer ufficiale del documentario in arrivo su Netflix; BTS: Il Ritorno, Netflix lancia il documentario evento sul comeback più atteso del decennio.

La nuova era dei BTS comincia con Arirang, tra ritorno e identità: l'album, il live e il tourLe figure in controluce dei sette Bangtan Boys si stagliano in controluce su un palcoscenico, alle loro spalle a caratteri cubitali il loro nome: BTS. Si presentano al mondo così le star del kpop mo ... msn.com

Bts - Il Ritorno, il trailer ufficiale del film [HD]Il film offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il grande ritorno dei BTS all'inizio di un nuovo viaggio destinato a essere scolpito nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul pe ... mymovies.it

KPop Demon Hunters si è portato a casa due statuette: miglior film d'animazione e migliore canzone originale. Con oltre 482 milioni di visualizzazioni è il film più visto nella storia di Netflix, e la colonna sonora ha totalizzato circa 11 miliardi di stream. La canzo - facebook.com facebook

Kpop Demon Hunters, due Oscar per il fenomeno Netflix x.com