Un calciatore, famoso per essere stato anche dentista, ha segnato il suo primo gol in un Mondiale davanti a oltre 100.000 spettatori all’Azteca. Il gol è arrivato con un colpo di testa a due passi dalla linea di porta, senza esultanza o acrobazie. La rete è stata realizzata durante la partita contro la nazionale avversaria, portando il punteggio sul 2-1. Nessuna altra azione spettacolare, solo un colpo di testa di rapina.

E capriola fu. Per la prima volta in un Mondiale. Davanti al pubblico dell’Azteca. Capriola sì, ma stavolta niente rovesciate, niente giocate di classe: un gol di rapina, di testa a due passi dalla linea di porta. Ma per il “Pentapichichi” Hugo Sanchez conta il gol e null’altro, e quel gol quarant’anni fa valeva la vittoria all’esordio nel Mondiale 1986 contro il Belgio. Nato nello storico quartiere di Colonia San Rafael in una famiglia numerosa Hugo cresce tra gli insegnamenti di papà Hector, impiegato e calciatore dilettante e con la rigida alimentazione da atleta imposta da mamma Maria Luisa. I fratelli maggiori, Hector Junior e Horacio, aprono la strada nel pallone, la sorella Erlinda, ginnasta olimpica gli insegna “la leggerezza ”: coordinazione e gesti per sorprendere i difensori avversari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Hugo Sanchez, il bomber del Real Madrid che nel frattempo faceva anche il dentista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA SALIDA DE HUGO SANCHEZ DEL REAL MADRID

Notizie e thread social correlati

Ti ricordi… Michele Padovano, il bomber tenace: “Quel gol al Real è storia”. L’amicizia con Bergamini e i 17 anni di calvario: “Restano le cicatrici”Trent'anni dopo, Michele Padovano ricorda ancora con chiarezza il suo gol contro il Real Madrid, definendolo il momento più significativo della sua...

Ti ricordi… Victor Piturca, il bomber dello Steaua diventato “Satana” sulla panchina della RomaniaRicordiamo Victor Piturca, ex attaccante dello Steaua, noto anche come “Satana” durante il suo periodo da allenatore della nazionale romena.