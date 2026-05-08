Ti ricordi… Victor Piturca il bomber dello Steaua diventato Satana sulla panchina della Romania

Ricordiamo Victor Piturca, ex attaccante dello Steaua, noto anche come “Satana” durante il suo periodo da allenatore della nazionale romena. I soprannomi spesso raccontano storie o caratteristiche legate alle persone, come nel caso di Piturca, che ha lasciato un segno sia come calciatore sia come tecnico. Questi soprannomi, spesso usati nel calcio, sono parte integrante delle storie di giocatori e allenatori e contribuiscono a creare un linguaggio condiviso tra appassionati.

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I soprannomi sono un universo affascinante. Spesso hanno percorsi ovvi: prendi Ferdinando I di Borbone per esempio, “ Re Nasone ”, e non c’è nessun mistero a celare il perché. Altri invece arrivano per motivi quasi casuali e poi prendono percorsi tortuosi che si incrociano e si allontanano da chi poi quel soprannome lo porta. Prendi Victor Piturca, ex bomber e allenatore rumeno che oggi compie 70 anni: “ Satana ”, lo chiamavano. Ma dietro il motivo che ha spinto l’ideatore originale del soprannome non c’erano tratti demoniaci legati all’ex ct della Romania, semplicemente un numero, 666, che era la targa della sua auto. Nasce a Orodel, un piccolo comune nel distretto di Dolj, nella regione dell’ Oltenia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Victor Piturca, il bomber dello Steaua diventato “Satana” sulla panchina della Romania Notizie correlate Leggi anche: Ti ricordi… Vesevolod Bobrov, il mito dell’Urss bomber in due diverse Olimpiadi: prima a calcio, poi a hockey Leggi anche: Ti ricordi… Michele Padovano, il bomber tenace: “Quel gol al Real è storia”. L’amicizia con Bergamini e i 17 anni di calvario: “Restano le cicatrici”