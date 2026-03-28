Trent'anni dopo, Michele Padovano ricorda ancora con chiarezza il suo gol contro il Real Madrid, definendolo il momento più significativo della sua carriera. La partita, che si svolse in un torneo internazionale, rimane impressa nella memoria come l'apice di una carriera fatta di impegno e determinazione. Nel corso degli anni, Padovano ha anche affrontato un lungo calvario personale e ha mantenuto vivo il ricordo di un’amicizia speciale con un compagno di squadra scomparso.

“Sì, è quello il gol più importante della mia carriera ”. Sono passati trent’anni ma Michele Padovano non ha dubbi: “Fare il gol qualificazione al Real in quella serata di Champions è qualcosa che di solito si sogna, io l’ho fatto. però occhio che c’è pure il rigore in finale contro l’ Ajax eh (ride, ndr )”. Eh sì, gavetta e lotta, poi ti ritrovi a ribaltare il Real Madrid e a segnare uno dei rigori che ti rendono campione d’Europa, in una Juve di campioni dove in pochi pronosticavano qualcosa in più del ruolo di comparsa. Ribaltare verdetti, però, è stata un po’ una costante per Michele Padovano, fin da quando ragazzino si affacciava al calcio, prima col Barcanova, poi con l’ Asti Tsc: “Società meravigliose: puntavano a costruire il giocatore e non il risultato, che è un po’ quel che manca oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Michele Padovano, il bomber tenace: “Quel gol al Real è storia”. L’amicizia con Bergamini e i 17 anni di calvario: “Restano le cicatrici”

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