Ti piglio e ti spacco tutte le ossa nella Piana smantellata rete di spaccio gestita da padre e figlio | sei arresti

Sei persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione “Smile”, condotta dai carabinieri del comando provinciale. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che coinvolgeva padre e figlio e gestiva traffico di cocaina, hashish e marijuana. Durante le operazioni, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e arrestate le persone ritenute responsabili dell’attività illecita. L’operazione ha coinvolto diverse località della zona.

Una radicata rete criminale, dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale, agli ordini del generale Cesario Totaro, nell'ambito dell'operazione "Smile". Sei le persone arrestate, quattro cittadini italiani e due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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