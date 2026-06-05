Ti piglio e ti spacco tutte le ossa nella Piana smantellata rete di spaccio gestita da padre e figlio | sei arresti

Da reggiotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sei persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione “Smile”, condotta dai carabinieri del comando provinciale. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che coinvolgeva padre e figlio e gestiva traffico di cocaina, hashish e marijuana. Durante le operazioni, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e arrestate le persone ritenute responsabili dell’attività illecita. L’operazione ha coinvolto diverse località della zona.

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Una radicata rete criminale, dedita al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale, agli ordini del generale Cesario Totaro, nell'ambito dell'operazione "Smile". Sei le persone arrestate, quattro cittadini italiani e due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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