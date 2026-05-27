Ti spacco la faccia Non mi toccare mio figlio Stai zitto viscido schifoso Sei una mamma stai a casa | lite furibonda tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le riprese del nuovo reality show di Prime Video “The 50 Italia”, è avvenuta una lite tra due partecipanti. Una persona ha minacciato l’altra con frasi come “Ti spacco la faccia” e “Non toccare mio figlio”, mentre l’altra ha risposto con insulti e accuse, tra cui “Sei una mamma, stai a casa”. La discussione è stata filmata e sta facendo discutere tra gli spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fa discutere il nuovo reality show di Prime Video “The 50 Italia” dove vip e meno vip 50 tra celebrity star e influencer, sono ospiti di un misterioso e ironico padrone di casa. Tutti si sfidano in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena per accumulare il montepremi, conquistare la vittoria finale e far vincere un viewer da casa. Ad accendere letteralmente il castello sono stati due tra i protagonisti: Paola Caruso, che ha appena partecipato al “Grande Fratello Vip”, e Francesco Chiofalo. I due si conoscono dai tempi de “La pupa e il secchione” e non hanno mai legato, anzi ogni occasione è stata terreno di scontro. Come anche stavolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ti spacco la faccia non mi toccare mio figlio stai zitto viscido schifoso sei una mamma stai a casa lite furibonda tra paola caruso e francesco chiofalo
© Ilfattoquotidiano.it - “Ti spacco la faccia. Non mi toccare mio figlio. Stai zitto, viscido, schifoso”. “Sei una mamma, stai a casa”: lite furibonda tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Paola Caruso, duro scontro con Francesco Chiofalo a The 50: “Sei una mamma, stai a casa!”Durante una puntata di The 50 Italia, una concorrente ha rivolto un commento diretto a un altro partecipante, dicendo: “Sei una mamma, stai a casa!”...

Leggi anche: Barella nervoso durante Inter-Parma: “Sai che mi ha detto? Stai zitto che sei fuori dai Mondiali”

Temi più discussi: The 50 Italia, scontro totale tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo: Sei una mamma, stai a casa. Lei esplode: Ti spacco la faccia; Scontro tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo: Sei una mamma, stai a casa, lei Ti spacco la faccia; The Fifty, scontro tra Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo; The 50, Paola Caruso esplode contro Chiofalo: Ti spacco la faccia.

paola caruso ti spacco la facciaThe 50, tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo scontro totale: Sei una mamma, stai a casa. Lei esplode: Ti spacco la facciaSta diventanto sempre più virale sui social il nuovo reality show di Prime Video The 50 Italia, con protagonisti influencer e celebrity pronti a sfidarsi a colpi di prove ... leggo.it

The 50 Paola Caruso esplode contro Chiofalo: Ti spacco la facciaThe 50 Italia accende la polemica tra Paola Caruso, Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style dopo una lite durissima nel cast. La tensione è salita all’improvviso, trasformando una dinamica di gioc ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web