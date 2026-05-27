Durante le riprese del nuovo reality show di Prime Video “The 50 Italia”, è avvenuta una lite tra due partecipanti. Una persona ha minacciato l’altra con frasi come “Ti spacco la faccia” e “Non toccare mio figlio”, mentre l’altra ha risposto con insulti e accuse, tra cui “Sei una mamma, stai a casa”. La discussione è stata filmata e sta facendo discutere tra gli spettatori.

Fa discutere il nuovo reality show di Prime Video “The 50 Italia” dove vip e meno vip 50 tra celebrity star e influencer, sono ospiti di un misterioso e ironico padrone di casa. Tutti si sfidano in un castello medievale e nella sua spettacolare Arena per accumulare il montepremi, conquistare la vittoria finale e far vincere un viewer da casa. Ad accendere letteralmente il castello sono stati due tra i protagonisti: Paola Caruso, che ha appena partecipato al “Grande Fratello Vip”, e Francesco Chiofalo. I due si conoscono dai tempi de “La pupa e il secchione” e non hanno mai legato, anzi ogni occasione è stata terreno di scontro. Come anche stavolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti spacco la faccia. Non mi toccare mio figlio. Stai zitto, viscido, schifoso”. “Sei una mamma, stai a casa”: lite furibonda tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paola Caruso, duro scontro con Francesco Chiofalo a The 50: “Sei una mamma, stai a casa!”Durante una puntata di The 50 Italia, una concorrente ha rivolto un commento diretto a un altro partecipante, dicendo: “Sei una mamma, stai a casa!”...

Leggi anche: Barella nervoso durante Inter-Parma: “Sai che mi ha detto? Stai zitto che sei fuori dai Mondiali”

Temi più discussi: The 50 Italia, scontro totale tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo: Sei una mamma, stai a casa. Lei esplode: Ti spacco la faccia; Scontro tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo: Sei una mamma, stai a casa, lei Ti spacco la faccia; The Fifty, scontro tra Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo; The 50, Paola Caruso esplode contro Chiofalo: Ti spacco la faccia.

‘SEI UNA MAMMA, STAI A CASA’; ‘TI SPACCO LA FACCIA’- PAOLA CARUSO E FRANCESCO CHIOFALO A STRACCI... x.com

The 50, tra Paola Caruso e Francesco Chiofalo scontro totale: Sei una mamma, stai a casa. Lei esplode: Ti spacco la facciaSta diventanto sempre più virale sui social il nuovo reality show di Prime Video The 50 Italia, con protagonisti influencer e celebrity pronti a sfidarsi a colpi di prove ... leggo.it

The 50 Paola Caruso esplode contro Chiofalo: Ti spacco la facciaThe 50 Italia accende la polemica tra Paola Caruso, Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style dopo una lite durissima nel cast. La tensione è salita all’improvviso, trasformando una dinamica di gioc ... msn.com