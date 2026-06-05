The 50 Italia Helena Prestes inaspettata su Shaila Gatta | parole che non ti aspetti

Il reality show su Prime Video si è concluso con la vittoria di Matteo Diamante. Gli ultimi tre episodi sono stati pubblicati ieri, segnando la fine della competizione. Durante la trasmissione, Helena Prestes ha pronunciato commenti inaspettati su Shaila Gatta, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Non sono state annunciate ulteriori fasi o spin-off legati al programma.

The 50 Italia si è appena concluso su Prime Video. La piattaforma ha rilasciato gli ultimi tre episodi del reality show che hanno decretato la vittoria di Matteo Diamante. Tra le protagoniste assolute di questa prima edizione del format vi sono state Helena Prestes e Shaila Gatta. Una partecipazione, quella delle due donne, che aveva fatto molto discutere il pubblico a causa delle precedenti liti avvenute al Grande Fratello dove non si erano proprio risparmiate. Proprio per questa ragione i fans sono rimasti sbigottiti di fronte al nuovo comportamento delle due concorrenti all'interno di The 50 Italia. Helena Prestes e Shaila Gatta hanno saputo fare squadra, arrivando a vincere anche una prova insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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