Shaila Gatta e Helena Prestes sono entrate nel cast di The 50 Italia, un reality show trasmesso da Amazon Prime Video dal 22 maggio. Le due partecipanti hanno attirato l’attenzione degli spettatori con il loro ingresso nel programma, che sta mantenendo un buon livello di interesse tra il pubblico. La serie, in corso, vede coinvolti diversi concorrenti e si può seguire sulla piattaforma di streaming.

The 50 Italia è tra i reality show in onda in questo momento in Italia. Il programma uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video sta tenendo alta l'attenzione del pubblico. Tra le concorrenti che si sono messe più in mostra nelle prime puntate dello show vi sono state Shaila Gatta e Helena Prestes. L'ex velina di Striscia La Notizia e la modella brasiliana hanno sorpreso il pubblico sia per come hanno superato le prove ma anche per il loro atteggiamento molto diverso rispetto a quando parteciparono insieme al Grande fratello,dove le liti erano all'ordine del giorno. In rete sono apparsi diverti commenti che... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Shaila Gatta e Helena Prestes sorprendono la rete: il motivo

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The 50 Italia! - Helena Prestes e Shaila Gatta Nel cast del Game Show di Prime Video

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