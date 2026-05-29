Durante un episodio di The 50 Italia, Helena Prestes e Shaila Gatta sono state viste scambiarsi un gesto che ha sorpreso gli spettatori. Le due hanno mostrato un atteggiamento molto amichevole e complice, attirando l’attenzione del pubblico. Il programma, che ha appena iniziato, continua a generare discussioni sui social per i rapporti tra i partecipanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al gesto.

The 50 Italia sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Il reality show uscito lo scorso 22 maggio sulla piattaforma Amazon Prime Video vede tra le sue concorrenti Helena Prestes e Shaila Gatta, che in passato avevano partecipato al Grande fratello 2024 dove si erano rese protagoniste di accesi scontri che avevano indignato il pubblico. A distanza di tempo, ecco che la modella brasiliana e l'ex velina di Striscia La Notizia si sono ritrovate a condividere un nuovo programma. Helena Prestes e Shaila Gatta stanno partecipando insieme a The 50 Italia, un reality show in cui 50 personaggi si mettono alla prova in sfide fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Helena Prestes e Shaila Gatta ma quali amiche! Il gesto che spiazza…

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Helena Prestes e Shaila Gatta Nuove Dinamiche in The Fifty

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