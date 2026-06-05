In The 50, il reality show di Amazon Prime, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno spiazzato il pubblico. I fan, abituati a vederle come acerrime nemiche al Grande Fratello Vip, sono rimasti colpiti dalla loro nuova complicità. I video che mostrano le due donne unite e affiatate hanno rapidamente guadagnato viralità sui social, dimostrando che le dinamiche possono cambiare anche nei reality più competitivi. Belén Rodriguez torna sui social: il supporto di Stefano e Antonino dopo il malore Un’amicizia inaspettata tra Helena Preste e Shaila Gatta. Helena e Shaila, che in passato avevano avuto scontri accesi nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno sorpreso tutti con il loro nuovo rapporto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - The 50, colpo di scena tra Helena Prestes e Shaila Gatta: cos’è successo

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The 50 Italia, Colpo di Scena Antonella Elia Sbotta Contro Helena Prestes, Ecco Cosa è Successo

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Temi più discussi: The 50, Helena Prestes strapperà la vittoria finale? Lo show è tra le 10 serie non in lingua inglese più viste al mondo; Shaila Gatta ed Helena Prestes a The 50, da nemiche giurate al GF Vip alle risate al castello: l’alleanza impossibile su Prime Video sconvolge l’Italia; The 50, concorrenti dimezzati: quando escono gli altri episodi, i finalisti e quanto guadagnano gli influencer?; Helena Prestes, leader incontrastata a The 50: strategie e finte alleanze per vincere.

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