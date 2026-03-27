Durante il Grande Fratello 2024, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio sui social che sembra rivolto a Shaila Gatta. La frase includeva un riferimento diretto a un comportamento considerato poco rispettoso, senza menzionare specificamente i nomi delle due protagoniste. La discussione ha attirato l’attenzione degli utenti e dei media, alimentando ipotesi di un possibile scontro tra le due partecipanti del reality.

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. In queste ore, l'ex velina mora di Striscia La notizia è finita al centro dell'attenzione per il lancio del suo nuovo libro dal titolo Fuori onda, dove ha raccontato la sua esperienza travagliata nel reality show. In questo frangente, la donna ha parlato delle conoscenze avute all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, Shaila Gatta ha dimostrato di essersi pentita di non aver scelto Javier Martinez al Grande fratello. La donna ha usato le seguenti parole per descrivere il rapporto con l'uomo all'interno del suo libro: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, frecciatina social verso Shaila Gatta? Cos’è accaduto

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