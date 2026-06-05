Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito con pugni al volto e alla schiena il fidanzato della figlia e la convivente, prima di dare fuoco alla loro abitazione. L’episodio si è verificato in una residenza privata, dove l’uomo ha colpito le due persone prima di appiccare un incendio. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, che ora si trova in custodia. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Aggredisce il fidanzato della figlia e la convivente con pugni al volto e alla schiena. Un 44enne italiano, originario della provincia di Pavia ma residente in Brianza, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Giussano, supportati dai colleghi della stazione di Meda e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno, perché responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, danneggiamento e incendio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha aggredito prima il fidanzato della figlia, ventenne, per poi scagliarsi contro la convivente di 39 anni quando la coppia ha lasciato la casa per andare a denunciare quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima le botte, poi l’incendio in casa. Compagno violento arrestato

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