botte in strada a bergamo uomo di 37 anni ferito da un ragazzo

A Bergamo, in via Borgo Palazzo, un uomo di 37 anni è stato ferito durante una colluttazione con un minorenne. L’aggressione si è verificata in strada e, secondo quanto si sa, il giovane ha agito per proteggere una donna. La ferita riportata dall’uomo non sarebbe grave. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L’AGGRESSIONE. È successo in via Borgo Palazzo, non è grave. Il giovane che lo ha colpito, minorenne, sarebbe intervenuto per difendere una donna. I pedoni che percorrono a passo svelto il marciapiede, per tornare a casa dopo una giornata in ufficio, fanno attenzione a non calpestare la vistosa chiazza di sangue che si trovano improvvisamente davanti, all’imbocco della scalinata che conduce alla fermata del tram. Sono le 18 di giovedì 19 marzo, nel pomeriggio, via Borgo Palazzo. Il ferito, in ospedale, non è stato ancora sentito mentre della donna, all’arrivo della Volante, non c’era più alcuna traccia Il giovane ha raccontato di essersi... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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