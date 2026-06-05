Terremoto Friuli | la Gen Z racconta il 50° anniversario del sisma

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque studenti della Generazione Z sono stati scelti per raccontare il 50° anniversario del terremoto in Friuli. Si sono posti domande su come sarebbero i soccorsi se un sisma colpisse oggi la regione. Non sono stati forniti dettagli sulle loro identità o sul metodo con cui realizzeranno il racconto. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel ricordo di un evento che ha segnato il territorio mezzo secolo fa.

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Come cambierebbero i soccorsi se un sisma colpisse il Friuli oggi? Chi sono i cinque studenti che guideranno il racconto del cinquantesimo? Quali strumenti digitali userà la Gen Z per tramandare la memoria? Perché il Modello Friuli è considerato un punto di riferimento nazionale??? In Breve Redazione studentesca composta da cinque reporter: Serena Da Prat, Lorenzo Casagrande, Alessandro Measso, Beatrice Ghiani, Maiko Scian. Progetto prevede tappe a luglio sulla solidarietà interna . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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