Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.5 colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli. La scossa si verificò alle 21 e provocò danni in più di cento comuni tra le province di Udine e Pordenone. L’evento sismico causò numerose distruzioni in un’area densamente popolata, lasciando un segno profondo nella regione. Sono passati cinquant’anni da quella giornata che ancora oggi viene ricordata come una delle più devastanti nella storia italiana.

Il 6 maggio 1976, alle 21, un violento terremoto di magnitudo 6.5 colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli, causando devastazione in oltre cento comuni tra le province di Udine e Pordenone. Il sisma, avvertito in gran parte del Nord Italia, provocò 965 vittime, decine di migliaia di sfollati e gravissimi danni al patrimonio edilizio e all’economia, con circa 15mila posti di lavoro persi. Una seconda forte scossa a settembre aggravò ulteriormente la situazione. Molti centri, tra cui Gemona, Buia e Venzone, furono quasi rasi al suolo, anche a causa dell’assenza di adeguate norme antisismiche. Determinante fu la gestione dell’emergenza affidata a Giuseppe Zamberletti, che diede origine al moderno sistema di protezione civile, con un modello organizzativo ancora oggi considerato un esempio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto in Friuli, 50 anni fa il sisma che segnò l’Italia

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