Terranuova Traiana si chiude un ciclo | a fine stagione si separano le strade con mister Becattini

A fine stagione, la squadra di Terranuova Traiana e l’allenatore Marco Becattini interromperanno il loro rapporto dopo tre anni di collaborazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco fa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La notizia segna la fine di un ciclo per il club, che si prepara ora a affrontare le prossime sfide con un nuovo assetto tecnico.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Dopo tre stagioni vissute insieme, l’ASD Terranuova Traiana e mister Marco Becattini hanno annunciato che, al termine dell’attuale stagione sportiva, le loro strade si separeranno. La decisione, maturata con largo anticipo, è stata presa in modo sereno e condiviso, frutto di una riflessione comune che ha portato entrambe le parti a ritenere concluso un ciclo significativo. Dopo un percorso così intenso, si apre la volontà reciproca di intraprendere nuove sfide e nuovi cammini, con l’obiettivo di continuare a crescere sia sotto il profilo professionale sia umano. Quello costruito in questi anni viene descritto come un rapporto che va oltre la dimensione sportiva: un cammino fondato su fiducia, lavoro quotidiano, condivisione di valori e momenti di grande intensità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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