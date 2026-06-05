Terracina via alla rottamazione delle cartelle | niente sanzioni e interessi
A Terracina partirà la rottamazione delle cartelle, consentendo ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari senza sanzioni e interessi. La procedura permette di definire le pendenze fiscali con condizioni più favorevoli rispetto alle modalità ordinarie. La misura mira a facilitare il pagamento dei tributi e a ridurre il contenzioso fiscale. La possibilità di aderire sarà disponibile a breve, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione locale.
A Terracina i cittadini potranno beneficiare di una definizione agevolata dei tributi, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, con la possibilità di regolarizzare i debiti a condizioni agevolate. Raggiunto l’accordo all’interno della maggioranza, gli uffici sono ora al lavoro per le relative. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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