Terracina via alla rottamazione delle cartelle | niente sanzioni e interessi

Notizia in breve

A Terracina partirà la rottamazione delle cartelle, consentendo ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari senza sanzioni e interessi. La procedura permette di definire le pendenze fiscali con condizioni più favorevoli rispetto alle modalità ordinarie. La misura mira a facilitare il pagamento dei tributi e a ridurre il contenzioso fiscale. La possibilità di aderire sarà disponibile a breve, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione locale.