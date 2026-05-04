Cartelle senza sanzioni né interessi via libera alla rottamazione

Il Comune di Raffadali ha approvato un'operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali, permettendo a cittadini e imprese di estinguere o regolarizzare i debiti senza dover pagare sanzioni o interessi aggiuntivi. La decisione offre una possibilità di definizione agevolata delle pendenze aperte con il fisco locale, facilitando la sistemazione delle posizioni debitorie senza costi extra.

Raffadali approva la rottamazione delle cartelle esattoriali e apre alla possibilità, per cittadini e imprese, di regolarizzare la propria posizione debitoria senza il peso di sanzioni e interessi. Il provvedimento, annunciato dall’amministrazione comunale, punta a ridurre il carico fiscale e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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