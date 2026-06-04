Terracina rottamazione delle cartelle in arrivo | pagamenti senza sanzioni e interessi

A Terracina, dal 4 giugno 2026, sarà possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento. I contribuenti potranno pagare i debiti tributari senza sanzioni e interessi, beneficiando di condizioni più favorevoli per regolarizzare le proprie posizioni fiscali. La misura riguarda le cartelle di pagamento in scadenza o già in riscossione. La procedura permette di chiudere i debiti fiscali con pagamenti semplificati e senza costi aggiuntivi.

Terracina, 4 giugno 2026 – I cittadini di Terracina potranno beneficiare della definizione agevolata dei tributi, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, per regolarizzare i propri debiti a condizioni più favorevoli. L’accordo è stato raggiunto all’interno della maggioranza e gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre le relative delibere e il regolamento. Il provvedimento dovrà ora passare all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi approdare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. L’Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cartelle senza sanzioni né interessi, via libera alla rottamazioneIl Comune di Raffadali ha approvato un'operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali, permettendo a cittadini e imprese di estinguere o...

Cartelle locali e multe stradali, arriva la rottamazione: stop a sanzioni e interessi su Imu, Tari e multeDa oggi è possibile aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti con gli enti locali, tra cui cartelle di pagamento, multe stradali,...

Tributi non pagati, a Terracina arriva la rottamazioneTERRACINA – I cittadini di Terracina potranno beneficiare di una definizione agevolata dei tributi, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, con la possibilità di regolarizzare i debiti a condizio ... radioluna.it

Rottamazione estesa a Imu, Tari e multe, Comuni in ordine sparso: la mappa delle adesioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Rottamazione estesa a Imu, Tari e multe, Comuni in ordine sparso: la mappa delle adesioni ... tg24.sky.it