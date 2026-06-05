Terni festa di fine anno per la primaria Le Grazie-Sailis | Regalato ai piccoli un momento di protagonismo e condivisione

Giovedì 4 giugno, nel campetto di un quartiere, si è svolta la festa di fine anno della scuola primaria Le Grazie-Sailis. Alunni e insegnanti hanno partecipato a un evento con colori, sorrisi e parole sui valori di pace e condivisione. La manifestazione ha coinvolto le famiglie, offrendo ai bambini un momento di protagonismo e socialità.

Colori, sorrisi e parole importanti hanno riempito il campetto del quartiere Le Grazie. Gli alunni e le insegnanti della scuola primaria Le Grazie-Sailis hanno salutato le famiglie con una festa di fine anno scolastico, svoltasi giovedì 4 giugno, dedicata ai valori della pace, della condivisione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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