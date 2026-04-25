Con l’arrivo della primavera, le pulizie annuali tornano a essere un appuntamento fisso per molte famiglie. Quest'anno, alcuni esperti suggeriscono di affrontarle in modo diverso, cercando di renderle meno pesanti e più un’occasione di condivisione familiare. A supportare questo processo, ci sono consigli provenienti dall'Accademia della Felicità e l’uso di elettrodomestici smart multifunzione, strumenti che facilitano il lavoro domestico.

L e pulizie di primavera rappresentano un momento “da calendario” nella routine della cura della casa. È quel periodo in cui ci dedichiamo con particolare impegno anche a quello che abbiamo accantonato, in vista della bella stagione: come la pulizia più accurata dei divani, dei tappeti e anche dell’interno dell’auto. Pulizie domenicali spericolate: la donna sul cornicione del grattacielo X Non sono solo una tradizione domestica, ma un vero e proprio rito di rinnovamento per la casa e per la mente. Con l’allungarsi delle giornate e il clima più mite, è il momento ideale per eliminare il grigiore invernale e far entrare nuova energia negli ambienti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E se quest'anno le pulizie di primavera diventassero - non diciamo piacevoli - ma meno stressanti, meno pesanti e fossero un momento di crescita e condivisione familiare? In aiuto ci vengono i consigli dell'Accademia della Felicità e gli elettrodomestici smart multifunzione

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