Concerto di fine anno per i piccoli alunni dell' Ic Macerata Campania

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 22 maggio 2026, alle 18:30, nel cortile del plesso secondario di primo grado “G. Pascoli” in via Mazzini, si terrà il tradizionale Concerto di Fine Anno Scolastico 20252026. L’evento coinvolge i bambini delle classi dell’istituto e rappresenta una consuetudine che si ripete ogni anno per concludere l’anno scolastico. La performance si svolgerà all’aperto e vedrà protagonisti i giovani studenti che si esibiranno davanti a familiari e insegnanti.

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Domani, venerdì 22 maggio 2026, alle 18:30, il cortile del Plesso Secondario di primo grado "G. Pascoli" in via Mazzini ospiterà il tradizionale e attesissimo Concerto di Fine Anno Scolastico 20252026. L'evento è organizzato dall'Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale di Macerata Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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CONCERTO DI FINE ANNO Alunni indirizzo musicale 2024/2025 ICS Sommacampagna, Verona

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