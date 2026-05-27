Terni grande successo per l’apertura straordinaria di Villa Bianchini Riccardi durante la giornata nazionale dell' associazione dimore storiche
Villa Bianchini Riccardi ha aperto le sue porte durante la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, attirando numerosi visitatori. L’evento ha registrato un elevato afflusso di pubblico, che ha potuto visitare l’edificio in modo straordinario. La giornata ha visto un’ampia partecipazione, evidenziando l’interesse generale per le dimore storiche e il patrimonio architettonico locale. L’apertura si è svolta con grande successo, offrendo l’opportunità di conoscere meglio la storia e l’architettura della villa.
Grande partecipazione e interesse del pubblico per l’apertura eccezionale di Villa Bianchini Riccardi in occasione della XVI Giornata Nazionale A.D.S.I. Umbria 2026. La storica dimora privata, tra le più affascinanti del territorio ternano, domenica 24 maggio ha accolto decine di visitatori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), si celebra la XVI edizione della Giornata NazionaleDomenica 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane.
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