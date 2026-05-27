Terni grande successo per l’apertura straordinaria di Villa Bianchini Riccardi durante la giornata nazionale dell' associazione dimore storiche

Notizia in breve

Villa Bianchini Riccardi ha aperto le sue porte durante la XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, attirando numerosi visitatori. L’evento ha registrato un elevato afflusso di pubblico, che ha potuto visitare l’edificio in modo straordinario. La giornata ha visto un’ampia partecipazione, evidenziando l’interesse generale per le dimore storiche e il patrimonio architettonico locale. L’apertura si è svolta con grande successo, offrendo l’opportunità di conoscere meglio la storia e l’architettura della villa.