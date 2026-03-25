Una serata movimentata si è conclusa con un episodio che ha attirato l'attenzione di molti passanti. Un uomo, visibilmente sotto l’effetto di alcol, si è sdraiato al centro di una rotonda trafficata, senza prestare attenzione alle vetture che passavano. Gli automobilisti hanno dovuto frenare e deviare la traiettoria per evitare il coinvolgimento in un incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione.

Troppo alcol e nessuna percezione del pericolo, tanto da compiere un gesto tanto assurdo quanto rischioso: sdraiarsi in mezzo alla carreggiata, nel pieno di una rotonda trafficata, mentre le auto continuavano a transitare. È quanto accaduto nella serata di martedì 24 marzo nel centro di Chiari. La scena ha subito attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio nella rotatoria tra viale Teosa, via Cadeo e la Sp 72: hanno rallentato, schivato l'uomo sdraiato in mezzo alla carreggiata e lanciato l’allarme. In un primo momento si è pensato a un malore o a una caduta accidentale, ma la situazione si è rivelata ben diversa. La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 23. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Serata con fiumi di alcol: si sdraia in mezzo alla rotonda tra le auto in corsa?

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