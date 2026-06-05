Terni approvato il maxi piano da 30 milioni per la manutenzione stradale | tutte le vie interessate LA MAPPA

Il consiglio comunale di Terni ha approvato un piano di 30 milioni di euro dedicato alla manutenzione delle strade della città. Il progetto prevede interventi di riqualificazione su tutte le vie interessate, con l'obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale. La mappa dettagliata degli interventi mostra le aree che saranno coinvolte dagli interventi di riparazione e manutenzione. La somma totale sarà destinata a lavori di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Un piano da 30 milioni di euro per cambiare il modo in cui vengono gestite le strade comunali di Terni, come già annunciato da diverse settimane dal sindaco Stefano Bandecchi. La giunta comunale ha ora approvato la delibera che definisce la nuova governance infrastrutturale della rete viaria di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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