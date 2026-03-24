Asfalti maxi piano su 20 strade | lavori senza costi per il Comune La mappa delle vie interessate

A partire dal 26 marzo, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale su venti vie del territorio comunale. Gli interventi, che si concluderanno il 10 aprile, prevedono un maxi piano di asfaltature senza costi a carico del Comune. La mappa delle strade interessate sarà comunicata successivamente.

Cantieri su 20 strade a Rimini tra marzo e aprile: previsti interventi di ripristino asfalti con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee Prenderà il via giovedì, 26 marzo, il nuovo piano di riqualificazione del manto stradale che interesserà complessivamente 20 vie del territorio comunale, con interventi programmati fino al 10 aprile. Il costo dell'intera operazione è a totale carico delle aziende che hanno effettuato i lavori ai sotto servizi e che hanno reso necessari i ripristini. Nel dettaglio, 12 strade saranno riqualificate entro la fine di marzo, mentre le restanti 8 vie saranno oggetto di intervento nei primi dieci giorni di aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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