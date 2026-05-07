Terni sostituzione della pubblica illuminazione e modifica alla circolazione stradale | TUTTE LE VIE INTERESSATE

Il dirigente del settore territoriale ha firmato un’ordinanza che autorizza lavori di sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica in diverse vie della città. La misura prevede anche modifiche temporanee alla circolazione stradale, in modo da permettere l’esecuzione degli interventi senza interferire con il traffico. L’ordinanza riguarda tutte le strade interessate e sarà valida fino alla conclusione dei lavori.

Una ordinanza municipale è stata emessa dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, per consentire di svolgere dei lavori – in varie vie della città – per la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione. Interventi che inizieranno in viale Prati, a partire da lunedì 11 maggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate In corso la sostituzione di 44 pali della pubblica illuminazioneIn corso interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica sul territorio comunale di San Prisco. Asfaltature, approvato piano da 2,5 milioni: ecco tutte le vie interessateLa Giunta comunale ha approvato un nuovo piano per le strade della città: due lotti di asfaltature per un investimento totale di 2,5 milioni di euro,...