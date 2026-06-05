Ternana nodo iscrizione e marchio identitario | il bando anticipato rispetto ai precedenti fallimenti di altri club

La Ternana si trova ad affrontare tre questioni principali: la fusione, l’iscrizione al campionato e il marchio identitario. Il bando per l’iscrizione è stato anticipato rispetto a precedenti esperienze di altri club. La società sta lavorando per risolvere le pratiche amministrative e legali legate alla continuità del club. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le modalità di intervento sulla proprietà e sul marchio.

Fusione, iscrizione e marchio. Sono tre i temi principali che gravitano attorno alla Ternana che verrà. La categoria di appartenenza resta sullo sfondo ed è collegata principalmente all’accordo che interessa le società di Orvietana e Futsal Ternana sotto la regia del sindaco Stefano Bandecchi e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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