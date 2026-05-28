Ternana il marchio identitario e ‘conteso’ per la ripartenza | ipotesi trattativa privata e precedenti

Il 27 maggio, il presidente federale ha revocato l’affiliazione del club, riprendendosi il titolo sportivo che sarà riassegnato tramite una riammissione in Serie C. La questione riguarda anche il marchio identificativo, con ipotesi di trattative private e precedenti che potrebbero influenzare la ripartenza della squadra. La decisione segna una svolta nel percorso del club, che ora si prepara a rientrare in campionato.

Una ultima pagina è stata scritta nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio per la Ternana calcio. Il Presidente federale ha revocato l’affiliazione del club, tornando dunque in possesso del titolo sportivo che verrà riassegnato mediante una riammissione nel campionato di Serie C. Decaduti i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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