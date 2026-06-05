Il servizio di navette gratuite Sun bus a Termoli riprenderà il 20 giugno. Le navette collegheranno i lidi al centro cittadino, offrendo un collegamento gratuito per i turisti e i residenti durante l’estate 2026. La ripresa del servizio è prevista per facilitare gli spostamenti verso le spiagge, con un orario di funzionamento che sarà comunicato successivamente. La linea sarà attiva per tutta la stagione estiva.

Termoli, dal 20 giugno riparte il servizio Sun bus per collegare i lidi al centro. Il servizio di navette gratuite per le spiagge di Termoli ripartirà il prossimo 20 giugno con l’obiettivo di facilitare la mobilità dei turisti e dei residenti durante la stagione estiva 2026. L’iniziativa, che ha già riscosso successo nelle passate edizioni, prevede un potenziamento tecnologico e nuovi servizi per gestire meglio il flusso verso il mare. La conferenza stampa che ha presentato il piano di mobilità è stata tenuta dagli assessori Michele Barile e Enrico Miele, insieme ai rappresentanti della Gtm, ovvero Cinzia Maciariello e Sandro De Rosa. Il progetto risponde a una specifica richiesta dei balneatori per mitigare il problema della carenza di parcheggi in prossimità degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: navette gratuite per i lidi, riparte il Sun bus il 20 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chieti, Fabrizio Moro in piazza: navette gratuite per il concertoA Chieti, il cantante sarà protagonista di un evento in piazza e sono previste navette gratuite per facilitare l'accesso al luogo del concerto.

Termoli: visite urologiche gratuite con il Camper della LiltA Termoli, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza visite urologiche gratuite con un camper allestito per l'occasione.

Temi più discussi: Termoli, dal 20 giugno tornano le navette gratuite per le spiagge; Termoli, piano bus estivo: navette gratis e svolta smart; Termoli, dal 20 giugno torna il Sun Bus: navette gratuite per il mare; Sun Bus, dal 20 giugno tornano le navette gratuite per il mare: corse ogni 10 minuti verso le spiagge.

Termoli, dal 20 giugno tornano le navette gratuite per le spiaggeNavette gratuite per portare i villeggianti al mare e con una web app collegata ad un Qr Code sarà possibile conoscere tragitto, fermate ed orari in qualsiasi momento. (ANSA) ... ansa.it

A Termoli navette gratis per spiagge e bus serali per il centroNavette gratuite per la spiaggia a nord e sud della città da fine giugno e, per l'evento 'Termoli Comics & Games' dal 20 e 22 giugno. Al servizio 'free' si aggiungono altre due linee: il 'Moon bus' e ... ansa.it