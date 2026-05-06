A Termoli, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza visite urologiche gratuite con un camper allestito per l'occasione. Chi desidera sottoporsi agli esami può recarsi sul posto senza prenotazione, mentre per alcuni test specifici potrebbe essere necessario un esame particolare, come l'analisi dell'urina o la visita clinica. Le modalità di accesso e i dettagli sugli esami disponibili sono indicate sul sito dell'ente.

? Cosa scoprirai Quale esame specifico serve per non sprecare la visita gratuita?. Come si ottiene il posto senza aver prenotato in anticipo?. Chi è lo specialista che riceverà i pazienti nel camper?. Perché l'iniziativa è rivolta solo a una specifica fascia d'età?.? In Breve Sabato 9 maggio dalle ore 15 alle 19 in piazza Monumento.. Target uomini tra i 50 e i 69 anni per prevenzione oncologica.. Obbligatorio esame PSA eseguito nell'ultimo mese per la visita specialistica.. Accesso diretto senza prenotazione in base all'ordine di arrivo dei pazienti.. Sabato 9 maggio dalle ore 15 alle 19, la piazza del Monumento a Termoli ospiterà il Camper della Salute della Lilt Campobasso per offrire visite urologiche gratuite agli uomini tra i 50 e i 69 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: visite urologiche gratuite con il Camper della Lilt

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