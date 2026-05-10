Chieti Fabrizio Moro in piazza | navette gratuite per il concerto

A Chieti, il cantante sarà protagonista di un evento in piazza e sono previste navette gratuite per facilitare l'accesso al luogo del concerto. Sono stati predisposti punti di parcheggio dove lasciare le auto, così da ridurre il traffico in zona. Il servizio di navette gratuite partirà prima dell'inizio dell'evento e continuerà fino al termine della manifestazione, con frequenza regolare per garantire il trasporto dei partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Dove si possono lasciare le auto per evitare il traffico?. Come funzionerà il servizio di navette gratuite per il concerto?. Quali sono i divieti imposti dall'ordinanza sindacale per la sicurezza?. Chi accompagnerà Fabrizio Moro sul palco durante il tour live?.? In Breve Navette gratuite La Panoramica tra Palatricalle e largo Cavallerizza dalle 19:00 alle 01:15.. Passaggi bus ogni 15 minuti dal Palatricalle con rientro da largo Cavallerizza dalle 21:15.. Divieto vendita vetro per ordinanza sindacale 293 emessa il 27 novembre 2025.. Band include Danilo Molinari, Roberto Maccaroni, Luca Amendola, Alessandro Inolti e Claudio Junior Bielli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, Fabrizio Moro in piazza: navette gratuite per il concerto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fabrizio Moro verso il concerto di San Giustino a Chieti: attesa per l’ufficialità del ComuneSarà Fabrizio Moro il protagonista del concerto evento organizzato per la sera di lunedì 11 maggio in occasione delle festività di San Giustino,... Fabrizio Moro apre il Maggio Teatino: concerto gratuito in piazza San Giustino per la festa del patronoUn concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino per inaugurare il Maggio Teatino 2026. Contenuti e approfondimenti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fabrizio Moro è la star del Maggio Teatino: concerto gratuito in piazza San Giustino per la festa del patrono; Fabrizio Moro in concerto gratuito a Chieti per il Maggio Teatino; Fabrizio Moro sarà la star delle feste di San Giustino patrono di Chieti; Fabrizio Moro verso il concerto di San Giustino a Chieti: attesa per l’ufficialità del Comune.