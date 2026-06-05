Termoli il Teatro Verde si anima | musica e libri per l’estate
Da giugno ad agosto, il Teatro Verde di Termoli ospiterà eventi musicali e incontri con libri, coinvolgendo vari generi musicali. Le associazioni locali collaborano per promuovere l'inclusione sociale durante questa programmazione estiva.
Quali generi musicali animeranno il Teatro Verde da giugno ad agosto?. Come collaborano le associazioni locali per garantire l'inclusione sociale?. Chi saranno i protagonisti del Termoli Jazz Podium di fine agosto?. Perché la ristrutturazione del parco cambierà la vita sociale della città?.? In Breve Collaborazione tra Fondazione Millenium, Ark 21 & More e Avis per inclusione sociale.. Giugno dedicato alla rassegna Scrittori al parco con eventi letterari.. Luglio prevede tributi a Battiato, Battisti e Pino Daniele tra il 18 e il 30.. Agosto ospita Compay Segundo, K-pop, Squallor e Termoli Jazz Podium dal 23 al 25.. Il Teatro Verde di Termoli si prepara a un’estate di cultura, musica e partecipazione comunitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti più discussi: Termoli, presentata l''Estate al Teatro Verde', musica, show e libri; Termoli, svelato il cartellone eventi del Teatro Verde; Scrittori al Parco: Mario Desiati; Concerti e festival per i prossimi mesi. La lista in continuo aggiornamento [Info e Biglietti].
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