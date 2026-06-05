Termoli il Teatro Verde si anima | musica e libri per l’estate

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giugno ad agosto, il Teatro Verde di Termoli ospiterà eventi musicali e incontri con libri, coinvolgendo vari generi musicali. Le associazioni locali collaborano per promuovere l'inclusione sociale durante questa programmazione estiva.

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Quali generi musicali animeranno il Teatro Verde da giugno ad agosto?. Come collaborano le associazioni locali per garantire l'inclusione sociale?. Chi saranno i protagonisti del Termoli Jazz Podium di fine agosto?. Perché la ristrutturazione del parco cambierà la vita sociale della città?.? In Breve Collaborazione tra Fondazione Millenium, Ark 21 & More e Avis per inclusione sociale.. Giugno dedicato alla rassegna Scrittori al parco con eventi letterari.. Luglio prevede tributi a Battiato, Battisti e Pino Daniele tra il 18 e il 30.. Agosto ospita Compay Segundo, K-pop, Squallor e Termoli Jazz Podium dal 23 al 25.. Il Teatro Verde di Termoli si prepara a un’estate di cultura, musica e partecipazione comunitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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