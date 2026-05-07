Questa estate il lungomare di Cesenatico sarà più vivace e colorato grazie a una serie di eventi dedicati a spettacoli, musica e giochi intitolata ’L’isola si anima’. La manifestazione coinvolgerà diverse location lungo la passeggiata, offrendo intrattenimento per adulti e bambini. Durante le giornate saranno organizzate esibizioni dal vivo, attività per famiglie e momenti di svago, con l’obiettivo di animare le serate estive nella località balneare.

Questa estate il lungomare di Cesenatico sarà più vivace e colorato, con ’L’Isola si anima’, la nuova rassegna di spettacoli, musica, animazione e giochi creativi, ideata e realizzata dal Comune, che accompagnerà residenti e turisti per la stagione estiva sull’isola pedonale di viale Carducci, tutte le sere dalle 20 a mezzanotte, dal 30 giugno al 1° settembre. Il martedì sera è interessato il tratto compreso tra piazza Costa e via Piave, mentre il giovedì sera si anima Valverde in piazzale Michelangelo. La formula quest’anno si presenta dunque con un doppio volto, cioè la novità assoluta nel tratto centrale di viale Carducci dove la manifestazione debutta per la prima volta, e la conferma a Valverde, dove l’appuntamento con il Ludobus Scombussolo è ormai una tradizione consolidata da diversi anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spettacoli, musica e giochi ’L’isola si anima’ per l’estate

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