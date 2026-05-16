A Termoli, il municipio ha annunciato l’introduzione di un’area dedicata alla celiachia e l’aggiornamento dei menù scolastici. L’obiettivo è offrire opzioni alimentari più sicure e adatte ai bambini con questa condizione. Le nuove disposizioni coinvolgeranno le mense delle scuole cittadine, che adotteranno pasti specifici per garantire la compatibilità con le esigenze dietetiche di chi soffre di celiachia. L’attenzione si concentra sulla revisione delle proposte alimentari nelle strutture scolastiche del territorio.

? Domande chiave Come cambieranno i menù delle scuole termolesi dopo questa iniziativa?. Cosa accadrà nelle mense scolastiche per garantire pasti sicuri ai bambini?. Perché l'educazione alimentare dei ragazzi è fondamentale per combattere la celiachia?. Quali azioni concrete ha messo in campo il Comune per l'inclusione?.? In Breve Illuminazione verde del Municipio sabato 16 maggio 2026 per campagna AIC.. Mense scolastiche termolesi hanno servito menù dedicati giovedì 14 maggio.. Assessore Mariella Vaino promuove l'educazione alimentare nelle classi locali.. Progetto internazionale Shine a light on Celiac coinvolge 600 comuni italiani.. Il Municipio di Termoli si illuminerà di verde questa sera, sabato 16 maggio 2026, per sostenere la campagna nazionale di sensibilizzazione contro la celiachia promossa dall’Associazione Italiana Celiachia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli si tinge di verde: il Municipio per la celiachia e le scuole

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