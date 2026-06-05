Terminati i lavori da 2 milioni di euro riapre la Predappio-Meldola | Asse strategico per il territorio
La strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola, è stata riaperta dopo i lavori da 2 milioni di euro. La riparazione ha riguardato il ripristino e il miglioramento della sicurezza sulla carreggiata, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. I lavori sono stati completati e la strada è tornata percorribile, considerata un’arteria strategica per il territorio.
Sono conclusi i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla provinciale 126 "Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola", l'arteria stradale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. Con la chiusura del cantiere, che ha comportato un investimento di due milioni di euro, la strada. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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