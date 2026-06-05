Terminati i lavori da 2 milioni di euro riapre la Predappio-Meldola | Asse strategico per il territorio

Notizia in breve

La strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola, è stata riaperta dopo i lavori da 2 milioni di euro. La riparazione ha riguardato il ripristino e il miglioramento della sicurezza sulla carreggiata, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. I lavori sono stati completati e la strada è tornata percorribile, considerata un’arteria strategica per il territorio.