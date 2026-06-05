I 33 atleti reggiani hanno conquistato diverse medaglie ai Giochi della Gioventù a Roma. Tra le vittorie, una medaglia d’oro nei 1000 metri e cinque argenti, tra cui quelli vinti da Barozzi, Huang, Noor e Franchina. La cerimonia di chiusura si è svolta allo stadio Olimpico, segnando il ritorno della manifestazione dopo nove anni. La fase nazionale si è conclusa con la premiazione dei partecipanti e la consegna delle medaglie.

Lo stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuola e di condivisione con la cerimonia di chiusura e le conseguenti premiazioni, della fase nazionale dei Giochi della Gioventù che sono tornati dopo nove anni di assenza. Dopo la cerimonia d’apertura in piazza del Popolo seguita da due giorni di sfide in dieci discipline (atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, nuoto, badminton, rugby tag, baskin, sitting volley e a carattere dimostrativo anche pickleball e tennis tavolo), svoltesi in contemporanea in sei impianti della Capitale, gli oltre seimila protagonisti delle finali nazionali si sono ritrovati allo Stadio Olimpico per festeggiare la fine di un percorso lungo un intero anno scolastico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Terminati i Giochi della Gioventù a Roma: Iori oro nei 1000 metri, argento per Barozzi, Huang, Noor e Franchina. Buon gruzzolo di medaglie per i 33 reggiani

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